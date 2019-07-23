انت الان تتابع سامي خضيرة يقترب من الرحيل عن يوفنتوس والانتقال لفناربخشة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

سامي خضيرة

ذكرت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء أن الألماني الدولي السابق سامي خضيرة في طريقه للرحيل عن يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" اليوم الثلاثاء أن فناربخشة التركي اقترب بشكل كبير من ضم خضيرة البالغ من العمر 32 عاما.

كما أشارت"سكاي سبورتس" إلى وجود اهتمام من جانب أندية ألمانية لضم اللاعب لكنها لم تكشف عن هوية هذه الأندية.

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وأجرى خضيرة جراحة في اوجسبورج الألمانية في نيسان/ابريل الماضي بعد أن أثرت عليه الإصابة في الركبة اليمنى لعدة أشهر.

وكان خضيرة، المتوج مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014 بالبرازيل، قد انضم إلى يوفنتوس قادما من ريال مدريد الإسباني في .2015 وتوج خضيرة مع يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي لأربعة مواسم متتالية وذلك ضمن الرقم القياسي للفريق الذي حسم في 20 نيسان/أبريل الماضي لقب الدوري للموسم الثامن على التوالي، وذلك قبل خمس مراحل من نهاية المسابقة.

وواجه خضيرة العديد من الكبوات في الموسم الماضي ولم يشارك سوى في عشر مباريات بالدوري، حيث عانى من إصابات عضلية وكذلك في الكاحل والركبة كما غاب لمدة شهر بعد أن تبين معاناته من عدم انتظام في ضربات القلب، في أواخر شباط/فبراير الماضي.