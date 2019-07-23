شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان الرسمي خلال ساعات.. تفاصيل انتقال مجدي قفشة للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يعلن مسؤولو الأهلي خلال ساعات عن انضمام محمد مجدي قفشة، لاعب بيراميدز، بشكل رسمي إلى صفوف الفريق، بعدما توصل الناديات لاتفاق شبه نهائي على تفاصيل الصفقة.

وكان مسؤولو بيراميدز طلبوا انضمام أحمد فتحي إلى صفوف الفريق، من أجل الموافقة على انتقال «قفشة» إلى صفوف الفريق الأحمر، إلا أن هذا الأمر قوبل بتحفظ من جانب مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، الذي رفض رحيل اللاعب، باعتبار أنه أحد الأعمدة الرئيسية للفريق.

وعلمت «المصري اليوم» أن الأهلي حصل على توقيع مجدي قفشة منذ مايو الماضي في الإسكندرية، لمدة 5 سنوات، حيث يتقاضى راتبًا سنويًا قدره 6 ملايين جنيه خالصة الضرائب.