جوارديولا يبدأ خطة استقطاب "ميسي الجديد"

كشف تقرير إخباري اليوم الثلاثاء، أن نادي مانشستر سيتي، بدأ مفاوضات للتعاقد مع لاعب خط الوسط تياجو ألمادا، الملقب باسم "ميسي الجديد"، من فيليز سارسفيلد الأرجنتيني.
وأوضحت شبكة "سكاي سبورتس" أنَّ بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي يرى في اللاعب الأرجنتيني البالغ من 18 عاما موهبة بارزة صاعدة.
وشارك ألمادا في 7 مباريات مع المنتخب الأرجنتيني للشباب (تحت 20 عاما).
ومن المفترض أن يستمر العقد الحالي للاعب مع فيليز سارسفيلد لمدة عامين، لكنه يتضمن بندا يسمح له بالرحيل مقابل دفع 16 مليون جنيه إسترليني.
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