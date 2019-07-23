رينارد يضع لقجع في ورطة بكشف اتفاقهما السري

كشف الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني السابق للمنتخب المغربي عن اتفاق سري تم بينه ورئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، فوزي لقجع، يظهر تناقض التصريحات التي أدلى بها الأخير بشأن عدم إمكانية رحيل رينارد إلا بعد تسديد شرط جزائي.

ورحل رينارد رسميا عن المنتخب المغربي، الأحد الماضي، على وقع الخروج المهين لأسود الأطلس من دور ال16 لكأس الأمم الأفريقية أمام منتخب بنين المغمور.

وقال رينارد في تصريحات صحفية إن رحيله عن منتخب المغرب كان مخططا له مسبقا، إذ اتفق مع لقجع على إنهاء مهمته بعد كأس الأمم الأفريقية دون أي شروط، وهو ما وافق عليه رئيس الاتحاد المغربي، مبينا أن هذا الاتفاق تم بينهما عقب انتهاء مشاركة المغرب في كأس العالم 2018 بروسيا.

وتتضارب تصريحات رينارد الأخيرة مع ما ذكره لقجع الذي أكد غير مرة أن المدرب الفرنسي لا يمكنه الرحيل إلا بعد انتهاء عقده الممتد حتى مونديال قطر 2022، أو بدفع الشرط الجزائي.