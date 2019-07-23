الاتحاد الآسيوي يعتمد قائمة مرشحي الإمارات للجانه الدائمة

اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تعيين مرشحي الاتحاد الإماراتي، ضمن تشكيل لجانه الدائمة للدورة 2019-2023.

وتم اعتماد تعيين كل من عبد الله ناصر الجنيبي، نائب رئيس الاتحاد الإماراتي، عضوا في لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي، وهشام الزرعوني، عضواً في اللجنة المالية، ومسلم الكثيري، عضواً في لجنة تراخيص الأندية، وأمل بو شلاخ، عضواً في لجنة كرة قدم السيدات.

ومحمد عبد الله هزام الظاهري، الأمين العام للاتحاد الإماراتي، عضواً في لجنة التطوير بالاتحاد الآسيوي، وخميس الشامسي، عضواً في لجنة كرة قدم الصالات والكرة الشاطئية، ويعقوب عيسى ناصر السركال، عضواً في لجنة التسويق.

والدكتورة ريمة الحوسني، عضوة في اللجنة الطبية، وعلي حمد البدواوي، عضوا في لجنة الحكام، وعمران الجسمي، عضواً في لجنة الشؤون المجتمعية، وعبد الله حسن، عضواً في اللجنة الفنية.

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وقال مروان بن غليطة، رئيس اتحاد الكرة الإماراتي، أن اعتماد تعيين ممثلي اتحاد الكرة في لجان الاتحاد الآسيوي الدائمة، يعزز رؤية الاتحاد في تمكين الكفاءات الإماراتية الرياضية، ودعمها بشكل متواصل للعمل في الاتحاد القاري.

وأوضح في تصريحات صحفية أن اتحاد الكرة كان ومازال يقدم الدعم لعناصره، من أجل أن المشاركة في وضع لمساتهم وخبراتهم في الاتحاد الآسيوي.

وأكد أن الاتحاد الإماراتي يسهم في عمل الاتحاد القاري بشكل فعال من خلال استضافة مختلف أنواع المسابقات والأنشطة والورش والدورات للمضي في تطوير الكرة الآسيوية انطلاقا من رؤية راسخة من أن هذا التطوير ينعكس إيجابا على الكرة الإماراتية والقارية.

وتمنى النجاح والتوفيق لممثلي الاتحاد الإماراتي في عملهم القاري القادم ضمن لجان الاتحاد الآسيوي الدائمة، مشيراً إلى أنهم قادرون على استثمار خبراتهم في تطوير العمل في هذه اللجان، مؤكدا أن اتحاد الكرة على يقين تام من أن أبناء الإمارات قادرون دوما على إحداث التغيير الإيجابي، ونقل المعرفة للآخرين.