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بيان من اتحاد الكرة المصري بشأن هوية المدير الفني الجديد للمنتخب

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أكد أسامة إسماعيل مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة المصري أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد مؤخرا حول تحديد هوية المدير الفني الجديد لمنتخب الفراعنة.

وقال إسماعيل في بيان رسمي اليوم الثلاثاء إن اتحاد الكرة لم يناقش هوية المدير الفني الجديد للمنتخب المصري سواء من قريب أو بعيد وأن كل ما تردد في هذا الصدد عار تماما من الصحة.

وأوضح أن التركيز بالكامل داخل اتحاد الكرة المصري في الوقت الحالي ينصب حول كيفية النجاح في إنهاء الموسم الكروي بشكل مميز، وذلك بإسدال الستار على مسابقتي الدوري الممتاز وكأس مصر لموسم 2019 بشكل مشرف يليق بسمعة وتاريخ ومكانة الكرة المصرية على كافة الأصعدة.

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