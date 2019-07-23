شكرا لقرائتكم تأكيدا لـ"الخليج 365".. إيقاف أوباما 3 مباريات وريان مباراة للإنذار الثالث... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم رسميا إيقاف كل من محمود صابر لاعب الجونة ويوسف إبراهيم " أوباما " لاعب الزمالك ثلاث مباريات وغرامة 5 آلاف جنيه لكل منهما للطرد بسبب ضرب المنافس بدون كرة. Advertisements كما قررت اللجنة إيقاف لاعب الجونة أحمد ياسر ريان مباراة لحصوله على الإنذار الثالث . كان الخليج 365 أكد من قبل تغليظ العقوبة لتصبح 3 مباريات بدلا من مباراتين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تأكيدا لـ"الخليج 365".. إيقاف أوباما 3 مباريات وريان مباراة للإنذار الثالث... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.