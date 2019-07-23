شكرا لقرائتكم الشامي يعتذر عن لجنة عمومية اتحاد الكرة لمسابقات القسمين الثانى والثالث... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تقدم محمود الشامى عضو اتحاد الكرة السابق، بالاعتذار عن الإنضمام للجنة المشكلة من الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لوضع تصور لشكل مسابقات القسمين الثانى والثالث.
وكانت اللجنة تضم بجانب محمود الشامى عضو اتحاد الكرة السابق، كل من محمد الطويلة رئيس نادى النجوم، وعاصم مرشد رئيس نادى كوم حمادة، وعبد الرحيم إسماعيل عضو الجمعية العمومية.
وأبدى الشامى اسباب اعتذاره إلى أنه لم يتم أخذ رأيه قبل تشكيل اللجنة، كما لم يقم بإختيار أعضائها.
وقررالاتحاد المصرى لكرة القدم لجنة لإعادة صياغة مسابقات القسمين الثانى والثالث.. وجاء ذلك خلال الاجتماع الودى الذى عقده اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذى للاتحاد مع عدد من أعضاء الجمعية العمومية.
وحضرأعضاء الجمعية العمومية الاجتماع قد اختاروا كلا من سمير موسى وهرماس رضوان باعتبارهما أكبر الأعضاء سنا لمعاونة اللواء ثروت سويلم لإدارة الجلسة التى عنيت بالتشاور حول الخطوات الرسمية التى ستتخذها الجمعية بشأن الوضع الحالى.
وطالب الأعضاء بضرورة الدعوة لاجتماع غير عادى للنظر فى اللائحة وكل الاقتراحات الخاصة بالتعديلات، ليتم البناء عليها فى انتخابات مجلس الإدارة المقبلة.
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