شكرا لقرائتكم غياب أوباما الزمالك عن مواجهة مصر المقاصة فى الكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكد غياب يوسف أوباما لاعب الزمالك، عن مباراة فريقه أمام مصر المقاصة فى كأس مصر المقرر لها يوم 1 سبتمبر المقبل. Advertisements وأوقفت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم كل من محمود صابر لاعب الجونة ويوسف إبراهيم " أوباما " لاعب الزمالك ثلاث مباريات وغرامة 5 آلاف جنيه لكل منهما للطرد بسبب ضرب المنافس بدون كرة، وبذلك يغيب أوباما عن الزمالك أمام الإسماعيلى والأهلى بالدورى، والمقاصة فى كأس مصر. وكذلك قررت اللجنة إيقاف لاعب الجونة أحمد ياسر ريان مباراة لحصوله على الإنذار الثالث .

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