شكرا لقرائتكم مروة عيد عبد الملك: منتخب شباب اليد أبهر العالم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أبدت مروة عيد عبد الملك نجم كرة اليد المحترفة فى صفوف نيس الفرنسى اعجابها بمنتخب الشباب فى ظل تحقيقه العلامة الكاملة بالدور الأول فى كأس العالم بأسبانيا .
و قالت مروة عيد فى تصريحات صحفية أن أداء منتخب شباب اليد فى المونديال ابهر العالم و طمع الجميع فى طموح الوصول إلى المربع الذهبى و تحقيق مركز يليق بمكانة مصر .
شهد مشوار منتخب شباب اليد فى المونديال تحقيق الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 ، ويحقق فوزرا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت، وأخيرا يحقق مفاجأة الفوز على فرنسا بنتيحة 37 / 32 .
ومن المقرر أن يلتقى منتخب شباب اليد مع صربيا ظهر غدا الأربعاء فى إطار دور الـ 16 .
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