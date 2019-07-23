شكرا لقرائتكم فشل انتقال صفقة مهاجم الإسماعيلى لصفوف الإنتاج الحربى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تسببت المغالاة المادية لمسئولى الدراويش فى فشل صفقة انتقال شكرى نجيب مهاجم الإسماعيلى لصفوف الإنتاج الحربى .
ووافق مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، على طلب شكرى نجيب مهاجم الفريق بالرحيل عن قلعة الدراويش خلال فترة الانتقالات الصيفية، وطالب الإسماعيلى اللاعب بإحضار عرض رسمى تمهيداً للموافقة على رحيله.
وانتظم شكرى نجيب فى مران الإسماعيلى رغم قرار الرحيل، دون غياب انتظاراً للحصول على عرض والرحيل بشكل رسمى.
وتعاقد الإنتاج الحربى مع إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الاسماعيلى، و مامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا ، والنيحيرى برايت سلاس ، ومحمد عبد الرازق بازوكا .
واحتل الإنتاج الحربى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا
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