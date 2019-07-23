شكرا لقرائتكم منتخب شباب الكرة الطائرة يفوز على بورتريكو بنتيجة 3 / 2... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق منتخب شباب الكرة الطائرة الفوز على نظيره بورتريكو بنتيجة 3 / 2 فى إطار لقاءات تحديد المراكز من 9 إلى 16 فى بطولة العالم المقامة فى البحرين. فيما شهد الدور الأول خسارة الفراعنة فى جميع لقاءاته ضمن منافسات المجموعة الثانية أمام الأرجنتين و كوبا و كوريا الجنوبية . Advertisements وكان منتخبنا الوطنى بقيادة مديره الفنى حسام عبد العزيز قد استعد لهذه البطولة بمعسكر مغلق فى بولندا و يقوده فنيا المدير الفنى حسام عبد العزيز.

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