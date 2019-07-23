شكرا لقرائتكم بعثة منتخب الجودو تغادر إلى زغرب للمشاركة فى بطولة جراند برى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسافر بعثة منتخب الجودو مساء اليوم إلى مدينة زغرب الكرواتية للمشاركة فى بطولة جراند برى والتى تقام فى الفترة من 26 وحتى 29 يوليو الجارى . قائمة المنتخب المشارك فى البطولة تضم كلاً من: محمد عبد الموجود، ومحمد عبد العال، ومحمد محيى، وأحمد على، بالإضافة إلى نوران رضا، وويرافقهم سيد أبو ميدان مدربا. Advertisements ويترأس أحد صابر عضو مجلس إدارة الاتحاد بعثة المنتخب فى البطولة وحقق رمضان درويش لاعب المنتخب ذهبية الجائزة الكبرى التى أقيمت بكندا مؤخرا

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