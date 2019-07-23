شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف سبب خصم بيراميدز 5 % من قيمة عقد قفشة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يكشف الخليج 365 سبب خصم إدارة بيراميدز لنسبة 5 % من قيمة عقد محمد مجدي قفشة صانع العاب الفريق خلال الساعات الماضية.

وكشف مصدر مطلع داخل نادي بيراميدز سبب خصم 5 % من قيمة عقد اللاعب، مؤكداً أنه تم إتخاذ القرار بعد نشر اللاعب صورة له على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام وهو يرتدي تيشرت أحمر، فى إشارة لإقترابه من الإنتقال لصفوف الأهلي خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وأقترب قفشة من الإنتقال للأهلى فى الصيف المقبل بعد وصول الإدارة الحمراء لإتفاق ضمه مع إدارة بيراميدز، وكان الخليج 365 قد أنفرد بنشر تفاصيل عقد محمد مجدي قفشة مع بيراميدز، والذي يمتد لمدة 4 مواسم بداية من موسم 2018 وحتى موسم 2022، يحصل بمقتضاه اللاعب على مبلغ يقترب من 28 مليون جنيه طوال مدة التعاقد، فيما تضمن العقد وجوب مشاركة اللاعب فى 75 % من المباريات للحصول على نسبة المشاركة كاملة.