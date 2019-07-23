شكرا لقرائتكم لجنة عمومية اتحاد الكرة تضع تصوراتها لمسابقات القسمين الثانى والثالث غدا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تضع اللجنة المٌشكلة من الجمعية العمومية لـ اتحاد الكرة، تصور لشكل مسابقات القسمين الثانى والثالث، أول إجتماعاتها غدا الأربعاء. واللجنة تضم كل من محمود الشامى عضو اتحاد الكرة السابق، ومحمد الطويلة رئيس نادى النجوم، وعاصم مرشد رئيس نادى كوم حمادة، وعبد الرحيم إسماعيل عضو الجمعية العمومية. وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم تشكيل لجنة لإعادة صياغة مسابقات القسمين الثاني والثالث ، بحسب الاجتماع الودي الذي عقده اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد مع عدد من أعضاء الجمعية العمومية. Advertisements وحضر أعضاء الجمعية العمومية الاجتماع قد اختاروا كلا من سمير موسى وهرماس رضوان باعتبارهما أكبر الأعضاء سنا لمعاونة اللواء ثروت سويلم لإدارة الجلسة التي عنيت بالتشاور حول الخطوات الرسمية التي ستتخذها الجمعية بشأن الوضع الحالي. وطالب الأعضاء بضرورة الدعوة لاجتماع غير عادي للنظر في اللائحة وكافة الاقتراحات الخاصة بالتعديلات ، ليتم البناء عليها في انتخابات مجلس الإدارة المقبلة.

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