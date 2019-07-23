شكرا لقرائتكم نقل خالد الغندور إلى المستشفى لاصابته بوعكة صحية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصيب خالد الغندور نجم الزمالك السابق بوعكة صحية خلال الساعات الماضية ، وتم نقله على إثرها للمستشفى . وحرص الغندور على نشر صورا خلال تواجده ملازما للفراش فى المستشفى ، وكتب عليها :" ربنا يشفى كل مريض و شكرا لدكتور عمر " Advertisements ولعب الغندور في نادي الزمالك حتى اعتزاله، كان كابتن الزمالك في الفترة من 1997 حتى اعتزاله عام 2003 لقب ب "بندق" لقصر قامته، ويعد من أكثر قائدي الفريق فوزاً بالبطولات في تاريخ نادي الزمالك. أحرز الغندور العديد من الاهداف خلال مشواره الكروى، كما أن للغندور رحلة احتراف قصيره في نادى كاظمه الكويتى

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