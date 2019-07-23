شكرا لقرائتكم الزمالك ينهي اتفاقه المادي مع الإسماعيلي لضم عواد.. وخلاف حول المعارين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وأكد مصدر بالزمالك أن المسئولون توصلوا لاتفاق حول قيمة الصفقة المادية، إلا أن الخلاف مازال دائر حول اللاعبان الذان سيضمهم الاسماعيلى من الزمالك على سبيل الإعارة ضمن قيمة الصفقة.
كان الإسماعيلى قد طلب من الزمالك الحصول على خدمات مساك أو لاعب وسط مدافع بجانب مهاجم فى صفقة عواد خاصة أن الإسماعيلى يرغب فى تعويض انتقال مدافعه محمود متولى للأهلى قبل إتمام الصفقة، خاصة أن اللاعب يجيد فى مركزى المساك ولاعب الوسط لذلك عرض مسئولو الزمالك انتقال حسن للدراويش من أجل ضم عواد.
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