شكرا لقرائتكم أحمد ياسر ريان يعتذر لجمهور الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعتذر أحمد ياسر ريان لاعب الأهلى الذى انتهت اعارته لنادى الجونة بنهاية الموسم الحالى، لجمهور الزمالك، بعد العصبية الزائدة التى حدثت خلال مباراة الفريقين يوم الأحد الماضى، على استاد الفريق الساحلى، وانتهت بالتعادل الايجابى بنتيجة 2/2.

ونشر ياسر تغريدة عبر حسابه الشخصى على "تويتر" : "اعتذر لجمهور الكورة المصرية وجمهور نادى الزمالك واؤكد ان الامر لا يتعدى كونه حماس ونرفزة ملعب".

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ويقضى ريان إجازة قصيرة، قبل أن ينتظم فى تدريبات الفريق الأحمر استعدادًا للموسم الجديد، وهو الموعد الذي سيتم تحديده من قبل جهاز الكرة بالنادي الأهلى خلال الفترة المقبلة وسيتم إبلاغ اللاعب به.

وتلقى ريان العديد من العروض للرحيل عن الأهلى أبرزها من بيراميدز، إلا أن هناك تفكيرًا داخل الأهلى بالإبقاء عليه بعد تألقه اللافت للنظر خلال فترة إعارته للجونة هذا الموسم، وانتهت إعارة خماسى فريق الأهلى المعار إلى الجونة بعد مواجهة الزمالك والتى أقيمت أمس إلا أن مسئولي الجونة يسعون للإبقاء عليهم فى الموسم وهم عمر رضوان وأحمد ياسر ريان ومحمود الجزار وأحمد حمدى وأكرم توفيق.

ويعتبر ريان أحد أهم المواهب الكروية الصاعدة فى الكرة المصرية على مستوى خط الهجوم، ويتواجد بشكل دائم فى تشكيلة المنتخب الأولمبي الذي يقوده شوقي غريب، كما قدم مستوى مميز خلال تواجده مع الجونة.