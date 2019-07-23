شكرا لقرائتكم حارس الأهلى السابق يرشح البدرى وحسام حسن لتدريب المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حارس الأهلى وبتروجت السابق أحمد فوزى، أن الثنائى حسام البدرى وحسام حسن الأحق بتدريب المنتخب الوطنى الفترة المقبلة.

وأوضح حارس الأهلى السابق فى تصريحات لـ"تايم سبورت"، أن المنتخب يحتاج إلى مدرب ذو شخصية قوية، يسيطر على الفريق مثلما كان يفعل حسن شحاتة من قبل، وهذه المواصفات تتوافر فى الوقت الحالى فى الثنائى البدرى وحسام حسن.

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وتعليقا على تولى البدرى تدريب الزمالك، أكد فوزى أن البدرى سينجح فى تغيير شكل الفريق شرط ألا يتدخل أحد من الإدارة فى عمله واختصاصاته، حيث إن تدخل مرتضى منصور رئيس النادى فى عمل البدرى سيفشل فشلا ذريعا، ولن يتحمل ذلك، وسيرحل ويترك الفريق فى نصف الموسم.