شكرا لقرائتكم عيون أندية أوروبا تراقب هؤلاء النجوم فى منتخب شباب اليد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يترقب معظم أندية أوروبا نجوم منتخب شباب كرة اليد المشارك فى كأس العالم المقام فى أسبانيا فى ظل تألق عدد من اللاعبين فى الدور الأول و تحقيق العلامة الكاملة بالفوز فى جميع اللقاءات حتى الأن .

وتراقب الاندية من أبرز النجوم كلا من ، حازم ممدوح نجم الزمالك الحاصل على لقب أفضل لاعب فى مباراة مصر و استراليا و عبد الرحمن طه حارس مرمى النادى الأهلى الحاصل على لقب الأفضل فى لقاءين أمام نيجيريا و السويد .

و لفت نجح عبد الرحمن طه على وجه الخصوص إنتباه عشاق كرة اليد فى العالم فى ظل تقديمه عروض رائعة و تصديه لأهداف محققة للحفاظ عل شباكه فى المونديال .

Advertisements

وتأهل منتخب مصر للشباب إلى دور الـ16 كأول مجموعته بالفوز على فرنسا، فى ختام الدور الأول بنتيجة 37 / 32، وتحقيق العلامة الكاملة.

وشهد مشوار منتخب شباب اليد فى المونديال تحقيق الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 ، ويحقق فوزرا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت، وأخيرا يحقق مفاجأة الفوز على فرنسا.

وتضم قائمة منتخب شباب اليد كلا من اللاعبين عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.