شكرا لقرائتكم ألابا: سعيد باهتمام برشلونة.. وتركيزي مع بايرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أبدى النمساوي ديفيد ألابا مدافع فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم فخره بما يتردد حول اهتمام نادي برشلونة الإسباني بالحصول على خدماته، لكنه أكد في الوقت نفسه أن تركيزه منصب في الوقت الحالي على مشواره مع بايرن واستعدادات الفريق للموسم الجديد.

وقال ألابا خلال تواجده مع بايرن في مدينة كانساس سيتي الأمريكية حيث يواجه الفريق ميلان الإيطالي في مباراة ودية ضمن استعداداتهما للموسم: بالطبع أنا ممتن، فهذا شرف لي.

وأضاف أن "تركيزه بالكامل" مع الفريق البافاري وواستعداداته لمشوار الدفاع عن لقب الدوري الألماني (بوندسليغا)، موضحا: أعتقد أن لدينا الكثير من الخطط للموسم الجديد.