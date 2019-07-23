شكرا لقرائتكم خضيرة يقرر الرحيل عن يوفنتوس.. ويقترب من فناربخشة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت تقارير صحفية يوم الثلاثاء أن الألماني الدولي السابق سامي خضيرة في طريقه للرحيل عن يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي.
وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" يوم الثلاثاء أن فناربخشة التركي اقترب بشكل كبير من ضم خضيرة البالغ من العمر 32 عاما.
كما أشارت "سكاي سبورتس" إلى وجود اهتمام من جانب أندية ألمانية لضم اللاعب لكنها لم تكشف عن هوية هذه الأندية. وأجرى خضيرة جراحة في أوغسبورغ الألمانية في أبريل الماضي بعد أن أثرت عليه الإصابة في الركبة اليمنى لعدة أشهر.
وكان خضيرة، المتوج مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014 بالبرازيل، قد انضم إلى يوفنتوس قادما من ريال مدريد الإسباني في 2015.
وتوج خضيرة مع يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي لأربعة مواسم متتالية وذلك ضمن الرقم القياسي للفريق الذي حسم في 20 أبريل الماضي لقب الدوري للموسم الثامن على التوالي، وذلك قبل خمس مراحل من نهاية المسابقة.
وواجه خضيرة العديد من الكبوات في الموسم الماضي ولم يشارك سوى في عشر مباريات بالدوري، حيث عانى من إصابات عضلية وكذلك في الكاحل والركبة كما غاب لمدة شهر بعد أن تبين معاناته من عدم انتظام في ضربات القلب أواخر فبراير الماضي.
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