يوفنتوس يستغل علاقة برشلونة وسان جيرمان السيئة للانقضاض على نيمار

يريد نادي يوفنتوس الإيطالي، استغلال العلاقة الضعيفة بين إدارتي باريس سان جيرمان الفرنسي و برشلونة الإسباني من أجل الحصول على خدمات النجم البرازيلي نيمار داسيلفا.

ويستمر نادي برشلونة الإسباني من مفاوضته لإعادة نيمار مجددا إلى ملعب “كامب نو” في الوقت الذي يريد فيه اللاعب بالخروج من ناديه الباريسي.

ووفقا لما نشرته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن يوفنتوس يريد استغلال الظروف للتعاقد مع نيمار دا سيلفا.

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وأوضحت الصحيفة عن تقديم عرض من يوفنتوس بأرسال بليز ماتويدي وديبالا للنادي الفرنسي، بالإضافة لمبلغ مالي قربه 90 مليون يورو مقابل التعاقد مع نيمار، حيث يرغب النادي الباريسي بعودة لاعبه السابق ماتويدي.

ويريد يوفنتوس التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الغائب منذ فترة كبيرة عن خزائن النادي، حيث جلبوا حاليا مجموعة من أبرز لاعبي العالم على رأسهم كريستيانو رونالدو.