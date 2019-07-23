زيدان يوضح موقف جاريث بيل مع ريال مدريد بعد تصريحاته الأخيرة

صرح الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الأسباني، أنه لم ينوي التقليل من جاريث بيل عندما تحدث عنه سابقا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن اللاعب باقي في ريال مدريد، وأن مسئولي النادي تبحث له عن عروض مناسبة.

وذكر زيدان خلال المؤتمر الصحفي للقاء أرسنال غدا الأربعاء: ” عدة المرات لغتي الإسبانية لا تكون واضحة ، لم أقلل من احترام أي فرد، بيل لم يشارك لآنه من أراد ذلك، النادي يعمل على إمكانية رحيله لكن حتى الآن هو لاعب مدريدي”.

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وتابع: ” بيل يعمل بشكل طبيعي وسنتابع ما سيحدث غداً، “قلت إن النادي كان يحاول تسهيل بيع بيل، لا أكثر، واليوم سيتدرب معنا بشكل عادى”.

وعن التقارير التي انتشرت برغبة ريال مدريد بمبادلة جاريث بيل مع نيمار نجم سان جيرمان علق زيدان قائلا: ” ليس عندي أي فكرة ، لا أعرف أي شيء عن ذلك”.