كريستال بالاس يرفض محمد النني في صفقة تبادلية مع أرسنال

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي كريستال بالاس رفض جلب الفرعون المصري محمد النني لاعب وسط أرسنال، خلال إبرام صفقة مع ويلفريد زاها مهاجم كريستال بالاس.

ويريد نادي أرسنال منذ فترة طويلة الحصول علي ويلفريد زاها نجم نادي كريستال بالاس ومنتخب كوت ديفوار قبل بداية الموسم.

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ونشرت صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية، أن نادي كريستال بالاس رفض صفقة من أرسنال بتبادل زاها مقابل إعطاء بالاس أحد لاعبيه كارل جنكيسون أو محمد النني بالإضافة إلى إعارة لاعب شاب من الجانرز، وسدد مبلغ مالي مناسب.

والجدير بالذكر أن محمد النني يقترب من الرحيل إلى وست هام يونايتد بحسب ما ذكرته بعض التقارير الإنجليزية الأخيرة، ويذكر أن الننى لعب في 17 مباراة فقط كبديل مع أرسنال الإنجليزي خلال الموسم المنصرم تحت قيادة الإسباني أوناى إيميرى.