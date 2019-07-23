الهلال السعودي يضم كاريلو لاعب بنفيكا لمدة 4 سنوات

صرح نادي الهلال السعودي عن تعاقده رسمياً مع البيروفي كاريلو لاعب بنفيكا البرتغالي لمدة 4 أعوام، وقام اللاعب البيروفي كاريلو بالامضاء علي العقود مع رئيس نادي الهلال السعودي فهد بن نافل في النمسا، حيث يشارك الهلال في معسكر التحضيري للموسم المقبل.

وكان كاريلو قد تواجد في صفوف الهلال خلال الموسم المنصرم، على سبيل الإعارة من بنفيكا قبل أن تستطيع الإدارة جلب اللاعب خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية بصفة نهائية.

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وأظهرت قرعة النسخة القادمة من مسابقة الدوري السعودي، عن وقوع الهلال في مواجهة النصر خلال منافسات لقاءت الجولة الثامنة.

وسيواجه الهلال مع النصر يوم 25 أكتوبر القادم بملعب “جامعة الملك سعود”، في “ديربي الرياض”، على أن تبدء المباراة في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.