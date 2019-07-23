"أفشة" على أبواب الأهلي....و9 لاعبين يستعدون للرحيل من القلعة الحمراء

أكد مصدر بالأهلي، أن النادي حصل على توقيع محمد مجدي "أفشة" لاعب بيراميدز، بعد مفاوضات بين الناديين،وذلك وفقًا لموقع"يلاكورة".

وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه للموقع أن الإعلان عن ضم أفشة سيكون خلال الساعات القليلة القادمة.

ولعب أفشة 23 مباراة بالدوري مع بيراميدز سجل خلالهم 5 أهداف، وصنع 7، فيما خاض مباراة بالكأس سجل خلالها هدفا.

وسيعد أفشة ثاني صفقات الأهلي الصيفية بعد ضم المالي أليو ديانج من نادي مولودية الجزائر.

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كما دخل النادي الأهلي في مفاوضات جادة لضم محمود متولي مدافع النادي الإسماعيلي، لدعم صفوف الفريق الأحمر.

وسيكون مرشحا للخروج من قائمة الأهلي 9 لاعبين على الأقل: محمد نجيب، وأحمد علاء، وباسم علي، وهشام محمد، وإسلام محارب، ومحمد شريف، وأحمد حمودي، وأحمد الشيخ، وعمرو جمال.

وسيضاف لتلك القائمة لاعبين آخرين بعد إتمام صفقتي متولي وأفشة، حيث يبرز مركز الظهير الأيسر الذي من المرجح أن يفكر لاسارتي في استبعاد لاعبين من بينهما في ظل تواجد معلول وأيمن أشرف، حيث ستكون المنافسة بين حسين السيد، ومحمود وحيد، فيما سيشهد المقعد الأخير منافسة قوية.