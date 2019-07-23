شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما يغيب عن الزمالك أمام المقاصة فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغيب يوسف أوباما لاعب الزمالك، عن مباراة الزمالك أمام المقاصة فى كأس مصر المقرر لها يوم 1 سبتمبر المقبل. وقررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف كل من محمود صابر لاعب الجونة ويوسف إبراهيم " أوباما " لاعب الزمالك ثلاث مباريات وغرامة 5 آلاف جنيه لكل منهما للطرد بسبب ضرب المنافس بدون كرة، وبذلك يغيب أوباما عن الزمالك أمام الإسماعيلى والأهلى بالدورى، والمقاصة فى كأس مصر. كما قررت اللجنة إيقاف لاعب الجونة أحمد ياسر ريان مباراة لحصوله على الإنذار الثالث .

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