شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينهى الاتفاق المادى مع الإسماعيلى لضم عواد.. والخلاف على لاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصل مسئولو نادى الزمالك لاتفاق مع نادى الإسماعيلى حول القيمة المادية لصفقة انضمام محمد عواد حارس مرمى الدراويش لصفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف مصدر بالزمالك أن المسئولين توصلوا لاتفاق حول قيمة الصفقة المادية، إلا أن الخلاف مازال دائر حول اللاعبين الذان سيضمهم الإسماعيلى من الزمالك على سبيل الإعارة ضمن قيمة الصفقة.

وتابع المصدر أن الزمالك اقترب بقوة من إنهاء ضم محمد عواد بصفة رسمية، مؤكدًا أن الإعلان الرسمى عنها حال اتمامها سيكون عقب انتهاء مسابقة الدورى هذا الموسم.

وكان الإسماعيلى قد طلب من الزمالك الحصول على خدمات مساك أو لاعب وسط مدافع بجانب مهاجم فى صفقة عواد خاصة أن الإسماعيلى يرغب فى تعويض انتقال مدافعه محمود متولى للأهلى قبل إتمام الصفقة، خاصة أن اللاعب يجيد فى مركزى المساك ولاعب الوسط لذلك عرض مسئولو الزمالك انتقال حسن للدراويش من أجل ضم عواد.