شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يضم مهاجم نكانا الزامبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع المهاجم الكونغولى والتر بواليا قائد نكانا رد ديفلز الزامبى على عقود الانضمام لنادى الجونة رسميا ليصبح أحد لاعبى الفريق فى الموسم الجديد 2019-2020. Advertisements وأتم نادى الجونة مفاوضاته بنجاح مع نادى نكانا الزامبى للحصول على خدمات بواليا - مواليد 1995- والذى شارك فى دورى أبطال أفريقيا الموسم الماضى. وأعلن نادى الجونة فى وقت سابق عن تجديد تعاقد الرباعى محمد ناجى جدو، والكاميرونى جوناثان أنجويم، والثنائى محمد نادى وخالد صبحى.

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