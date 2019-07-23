شكرا لقرائتكم خبر عن كريم ذكرى لـ"تايم سبورت": الأهلى يبحث عن خليفة أحمد حجازى فى ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى كريم ذكرى لاعب الزمالك والمصرى السابق أن النادى الأهلى مازال يحاول تعويض غياب نجميه أحمد حجازى الذى غادر للاحتراف الأوروبى فى ويست بروميتش الإنجليزى، وحسام عاشور الذى غاب للإصابة فترات طويلة.

وأضاف كريم ذكرى فى مداخلة هاتفية لقناة "تايم سبورت" "الأهلى يحاول الاستفادة من دروس الماضى فى فترة الانتقالات الصيفية لتعويض الغيابات التى ضربت صفوفه، وكانت سبباً فى الخروج من دورى الأبطال الأفريقى وعلى رأسها غياب أحمد حجازى للاحتراف وحسام عاشور للإصابة".

ويضيف نجم الزمالك السابق : "أؤيد تعاقد الاهلى مع أكثر من لاعب فى نفس المركز لأن ذلك من شأنه رفع حدة المنافسة بين اللاعبين بما يصل بهم لأعلى فورمة فنية وبدنية تفيد الفريق الأحمر".

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وتابع كريم ذكرى "على جبر مدافع متميز سيكون حل مناسب لأزمة الدفاع فى الأهلى، لكن راتبه الشخصى مازال يبعده عن الانضمام للقلعة الحمراء".

النادى الأهلى يحتاج إلى الفوز فقط أمام المقاولون العرب فى المباراة التى ستجمع بينهما مساء غد الأربعاء على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية لكي يتوج بشكل رسمي بالدوري رقم 41 فى تاريخه.

وحال فوز النادى الأهلى على المقاولون العرب سيرتفع رصيده إلى النقطة 77 ليكون وقتها بطلًا للدورى المصرى الممتاز موسم 2018/2019.

بينما وصل الزمالك الآن لـ69 نقطة ويتبقى له مباراتين، الأولى أمام الإسماعيلي والثانية أمام النادي الأهلي، إذا اعتبرنا انه حقق الانتصار فى المباراتين سيصل إلى النقطة 75، ما يعنى أن انتصار النادى الأهلى على المقاولون العرب سيمنحه لقب الدورى دون النظر إلى نتائج المباريات المتبقية.