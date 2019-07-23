شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف سبب خصم بيراميدز 5% من قيمة عقد قفشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذت إدارة نادى بيراميدز قرارا بخصم 5% من قيمة عقد لاعبه محمد مجدى قفشة صانع ألعاب الفريق خلال الساعات الماضية.

واقترب قفشة من الانتقال للأهلى فى الصيف المقبل، بعد وصول الإدارة الحمراء لاتفاق مع إدارة بيراميدز حول ضمة فى الانتقالات الصيفيه الحالية.

وكان سوبر كورة قد انفرد بنشر تفاصيل عقد محمد مجدى قفشة مع بيراميدز، والذى يمتد لمدة 4 مواسم بداية من موسم 2018 وحتى موسم 2022، يحصل بمقتضاه اللاعب على مبلغ يقترب من 28 مليون جنيه طوال مدة التعاقد، فيما تضمن العقد وجوب مشاركة اللاعب فى 75% من المباريات للحصول على نسبة المشاركة كاملة.

Advertisements

لمعرفة سبب خصم بيراميدز 5% من قيمة عقد قفشة اضغط هنا