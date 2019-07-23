ظروف الطيران تؤجل انضمام الغينى موسى دياورا لمعسكر الإنتاج الحربى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينضم الغينى موسى دياورا لاعب الإنتاج الحربى لمعسكر فريقه فى شرم الشيخ الجمعة المقبل بسبب ظروف الطيران، حيث تعذرت عودة دياورا من بلاده للقاهرة، ليقرر الجهاز الفنى بقيادة مختار مختار انضمامه مباشرة لمعسكر شرم الشيخ . ورحل عن صفوف الإنتاج الحربى أحمد رؤوف وحمادة ناصر وعبد الرحمن فاروق وكابونجا، فيما انتهت إعارة محمد حسين عضل وإيهاب سمير، وتمسك الجهاز الفنى باستمرار أحمد دويدار مدافع الفريق. Advertisements وأنهى الإنتاج الحربى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة، بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا. وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث". يذكر أن مسابقة الدورى العام ستنتهى بمباراة الأهلى والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.

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