شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكاف وسامورا يغادران القاهرة بعد انتهاء أمم أفريقيا 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، وفاطمة سامورا الأمين العام للفيفا والمشرف على عمليات الإصلاح فى الكاف، القاهرة عقب انتهاء فعاليات بطولة أمم أفريقيا 2019 التى أقيمت فى مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

كان أحمد أحمد قد حضر المباراة النهائية التى جمعت بين منتخبى الجزائر والسنغال، وتوج الخضر بلقب الكان للمرة الثانية فى تاريخهم بعد الفوز على السنغال بهدف نظيف.

كما حضر أحمد أحمد اجتماعات المكتب التنفيذى للكاف التى عقدت بأحد فنادق القاهرة، وتم خلالها اعتماد بعض القرارات أهمها إقامة نهائى دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية من مباراة واحدة فقط وليس بنظام الذهاب والاياب بداية من النسخة المقبلة.