شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. خالد الغندور فى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض خالد الغندور نجم الزمالك السابق إلى وعكة صحية خلال الساعات الماضية، ونقل على إثرها للمستشفى. ونشر خالد الغندور صورا خلال تواجده فى المستشفى، وهو ملازم للفراش، وكتب عليها: "ربنا يشفى كل مريض وشكرا لدكتور عمر". كان الغندور يلعب في نادي الزمالك حتى اعتزاله، وكان كابتن الزمالك في الفترة من 1997 حتى اعتزاله عام 2003 لقب بـ"بندق" لقصر قامته، ويعد من أكثر قائدي الفريق فوزاً بالبطولات في تاريخ نادي الزمالك، أحرز العديد من الأهداف خلال مشواره الكروى، كما أن للغندور رحلة احتراف قصيرة فى نادى كاظمة الكويتى.

خالد الغندور

خالد الغندور فى المستشفى

خالد الغندور

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