شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر ريان لجمهور الزمالك: أعتذر لكم الأمر لا يتعدى كونه حماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم أحمد ياسر ريان لاعب الأهلى الذى تنتهى إعارته لنادى الجونة بنهاية الموسم الحالى، بالاعتذار لجمهور الزمالك، بعد العصبية الزائدة التى حدثت خلال مباراة الفريقين يوم الأحد الماضى، على استاد الفريق الساحلى، وانتهت بالتعادل الايجابى بنتيجة 2/2.

وكتب أحمد ياسر عبر حسابه الشخصى على "تويتر": "أعتذر لجمهور الكورة المصرية وجمهور نادى الزمالك وأؤكد أن الأمر لا يتعدى كونه حماس ونرفزة ملعب".





ويقضى مهاجم الأهلى إجازة قصيرة، قبل أن ينتظم فى تدريبات الفريق الأحمر استعدادًا للموسم الجديد، وهو الموعد الذى سيتم تحديده من قبل جهاز الكرة بالنادى الأهلى خلال الفترة المقبلة وسيتم إبلاغ اللاعب به.

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وتلقى أحمد ياسر ريان العديد من العروض للرحيل عن الأهلى أبرزها من بيراميدز، إلا أن هناك تفكيرًا داخل الأهلى بالإبقاء عليه بعد تألقه اللافت للنظر خلال فترة إعارته للجونة هذا الموسم، وانتهت إعارة خماسى فريق الأهلى المعار إلى الجونة بعد مواجهة الزمالك والتى أقيمت أمس إلا أن مسئولي الجونة يسعون للإبقاء عليهم فى الموسم وهم عمر رضوان وأحمد ياسر ريان ومحمود الجزار وأحمد حمدى وأكرم توفيق.

ويعد أحمد ياسر ريان أحد أهم المواهب الكروية الصاعدة فى الكرة المصرية على مستوى خط الهجوم، ويتواجد بشكل دائم فى تشكيلة المنتخب الأولمبي الذي يقوده شوقي غريب، كما قدم مستوى مميز خلال تواجده مع الجونة.

وقرر لجنة المسابقات إيقاف لاعب الجونة أحمد ياسر ريان مباراة لحصوله على الإنذار الثالث.