شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 23 يوليو 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، استبعاد جهاد جريشة وأمين عمر من إدارة مباريات الأهلى والزمالك المتبقية بالدورى، الزمالك يعرض على الإسماعيلى محمد حسن والبلدوزر لإنهاء صفقة عواد.

استبعاد جهاد جريشة وأمين عمر من إدارة مباريات الأهلى والزمالك المتبقية بالدورى

استبعدت لجنة الحكام باتحاد الكرة، الثنائى جهاد جريشة وأمين عمر الحكمين الدوليين، من المباريات الثلاثة المتبقية فى الدورى الممتاز.

الإسماعيلي يدرس تعديل عقد باهر المحمدي.. اقرأ التفاصيل

يدرس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة ابراهيم عثمان تعديل عقد باهر المحمدى مدافع الفريق فى محاولة لإرضاء اللاعب، بعد تلقيه عروض محلية وخليجية، ورفضت إدارة الدراويش الاستغناء عن خدمات المحمدى، باعتباره من أهم اللاعبين فى صفوف الفريق، لاسيما بعد انضمامه لمنتخب مصر.

الزمالك يعرض على الإسماعيلى محمد حسن والبلدوزر لإنهاء صفقة عواد

شهدت الساعات الأخيرة عرضا من جانب مسئولى الزمالك على نطرائهم فى الإسماعيلى لإنهاء صفقة ضم محمد عواد حارس الدراويش، ويقتضى العرض بمنح الثنائى محمد حسن ومصطفى محمد للدراويش مقابل انتقال عواد للفريق الأبيض مع دفع مقابل مالى.

Advertisements

اتحاد الكرة يصرف لأجيرى 500 ألف جنيه بعد العمل أسبوعًا فى يوليو

صرف اتحاد الكرة، 500 ألف جنيه إلى خافيير أجيرى المدير الفنى السابق لمنتخب مصر، قبل رحيله عن القاهرة إلى إسبانيا.

تغييرات جذرية فى تشكيلة المقاولون استعدادا للأهلى

قرر عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب إجراء تغييرات فى تشكيلة الفريق التى ستخوض لقاء الأهلى غدا فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ33 للدورى .

خالد جلال مُهدد بالرحيل عن قيادة الزمالك بعد خسارة نقطتى الجونة

أصبح خالد جلال المدير الفنى للزمالك، مُهددًا بالرحيل عن قيادة الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة، بعد فقدان نقطتين ثمينتين بعد التعادل مع الجونة بهدفين لكل فريق، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب الفريق الساحلى، ضمن منافسات الجولة الـ33 من مسابقة الدورى الممتاز.

الأهلى يناقش إعارة ناصر ماهر بعد أزمة معسكر إسبانيا

تُناقش لجنة التخطيط بالأهلى مقترح الجهاز الفنى للفريق بإعارة ناصر ماهر صانع الألعاب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تلقى اللاعب الشاب أكثر من عرض محلى وخارجى خلال الساعات الماضية.