شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لـ"سوبر كورة".. إيقاف أوباما 3 مباريات بعد طرده أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم رسميا إيقاف كل من محمود صابر لاعب الجونة ويوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الزمالك ثلاث مباريات، وغرامة 5 آلاف جنيه لكل منهما للطرد بسبب ضرب المنافس بدون كرة. كما قررت اللجنة إيقاف لاعب الجونة أحمد ياسر ريان مباراة لحصوله على الإنذار الثالث. كان سوبر كورة أكد من قبل تغليظ العقوبة لتصبح 3 مباريات بدلا من مباراتين.

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