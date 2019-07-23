شكرا لقرائتكم خبر عن الجودو يطير إلى كرواتيا للمشاركة فى جراند برى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطير، مساء اليوم، بعثة منتخب الجودو إلى مدينة زغرب الكرواتية للمشاركة فى بطولة جراند برى، التى تقام فى الفترة من 26 حتى 29 يوليو الجارى.
وتضم قائمة المنتخب المشارك فى البطولة كلاً من: محمد عبد الموجود، ومحمد عبد العال، ومحمد محيى، وأحمد على، بالإضافة إلى نوران رضا، وويرافقهم سيد أبو ميدان مدربا.
ويرأس بعثة المنتخب فى البطولة أحد صابر عضو مجلس إدارة الاتحاد.
يذكر أن رمضان درويش لاعب المنتخب حقق ذهبية الجائزة الكبرى التى أقيمت بكندا مؤخرا.
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