شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الأهلى السابق لتايم سبورت: البدرى يفشل فى تدريب الزمالك فى هذه الحالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رشح أحمد فوزى حارس الأهلى وبتروجت السابق الثنائى حسام البدرى وحسام حسن لتولى أحدهما تدريب المنتخب الوطنى الفترة المقبلة.

وقال فوزى، فى تصريحات لتايم سبورت، إن المنتخب يحتاج إلى مدرب ذى شخصية قوية، يسيطر على الفريق مثلما كان يفعل حسن شحاتة من قبل، وهذه المواصفات تتوافر فى الوقت الحالى فى الثنائى البدرى وحسام حسن.

وعن تولى البدرى تدريب الزمالك أكد فوزى أن البدرى سينجح فى تغيير شكل الفريق شرط ألا يتدخل أحد من الإدارة فى عمله واختصاصاته.

وأشار فوزى إلى أنه حال تدخل مرتضى منصور رئيس النادى فى عمل البدرى سيفشل فشلا ذريعا، ولن يتحمل ذلك وسيرحل ويترك الفريق فى نصف الموسم.