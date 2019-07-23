شكرا لقرائتكم خبر عن حسن يسرى لـ"تايم سبورت": شباب اليد جيل "رجالة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسن يسرى نجم الزمالك السابق فى كرة اليد أن منتخب الشباب الحالى يعد جيل قوى، حيث وصفهم بـ"الرجالة"، فى ظل الإنجاز الذى حققوه بتحقيق العلامة الكاملة فى الدور الأول من مونديال إسبانيا والتأهل إلى دور الـ16 كأول مجموعته.

وقال يسرى، فى تصريح لقناة "تايم سبورت"، إن قوة هذا الجيل تحسب للاتحاد المصرى فى ظل الاهتمام به وتوفير المعسكرات والإعداد الجيد فضلا عن المساهمة فى قوة مسابقات هذه المرحلة السنية وإعطاء فرصة لهؤلاء للظهور فى الفريق الأول فى الأندية.

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ونجح منتخب مصر للشباب فى التأهل إلى دور الـ16 كأول مجموعته بالفوز على فرنسا، فى ختام الدور الأول بنتيجة 37 / 32، وتحقيق العلامة الكاملة.

وشهد مشوار منتخب شباب اليد فى المونديال تحقيق الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22، ويحقق فوزرا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت، وأخيرا يحقق مفاجأة الفوز على فرنسا.

وتضم قائمة منتخب شباب اليد كلا من اللاعبين عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.