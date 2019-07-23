شكرا لقرائتكم خبر عن "مصرى أم أجنبى" خلاف فى الزمالك حول المدير الفنى المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكثف مسئولو الزمالك فى الوقت الحالى البحث عن مدير فنى جديد، تحسبًا لرحيل خالد جلال المدير الفنى الحالى، حال خسارة درع الدورى هذا الموسم بشكل رسمى.
ويدور الخلاف داخل أروقة نادى الزمالك حاليًا حول هوية المدير الفنى الجديد للفريق الكروى الأول بالقلعة البيضاء، حيث يوجد اتجاه قوى للتعاقد مع مدرب مصرى، وإن كان حسام البدرى أقوى المرشحين لهذا المنصب، بعدما أعلن عودته للعمل فى التدريب واستقالته من رئاسة نادى بيراميدز.
كما يوجد اتجاه آخر داخل الزمالك يرغب فى الاستعانة بمدير فنى أجنبى، وعدم الاستعانة بالمدرب الوطنى، خاصة فى ظل وجود عدد كبير من النجوم داخل الفريق، وسيكون المدير الفنى الأجنبى أفضل فى الوقت الحالى.
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