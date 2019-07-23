خالد الغندور يتعرض لوعكة صحية وينشر صورته بالمستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

نشر خالد الغندور، مقدم البرامج الرياضية صورة لتواجده بأحد المستشفيات، إثر تعرضه لوعكة صحية.

وكتب الغندور، عبر حسابه على "فيسبوك": "ربنا يشفي كل مريض، وشكرا لدكتور عمر".

وبكى خالد الغندور، خلال برنامجه "الزمالك اليوم"، بعد تعادل الزمالك أمام الجونة بهدفين لكل فريق.

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وضعُفت آمال الزمالك في المنافسة على بطولة الدوري؛ حيث يبعد عن الأهلي المتصدر، بفارق 5 نقاط.

وفي حالة فوز الأهلي أمام المقاولون سيتوج رسميًا بلقب الدوري.