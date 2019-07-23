خالد الغندور يتعرض لوعكة صحية وينشر صورته بالمستشفى

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:
نشر خالد الغندور، مقدم البرامج الرياضية صورة لتواجده بأحد المستشفيات، إثر تعرضه لوعكة صحية.
وكتب الغندور، عبر حسابه على "فيسبوك": "ربنا يشفي كل مريض، وشكرا لدكتور عمر".
وبكى خالد الغندور، خلال برنامجه "الزمالك اليوم"، بعد تعادل الزمالك أمام الجونة بهدفين لكل فريق.
وضعُفت آمال الزمالك في المنافسة على بطولة الدوري؛ حيث يبعد عن الأهلي المتصدر، بفارق 5 نقاط.
وفي حالة فوز الأهلي أمام المقاولون سيتوج رسميًا بلقب الدوري.
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