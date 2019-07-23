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أول قرار من لجنة المسابقات بعد طرد أوباما أمام الجونة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف كل من يوسف إبراهيم " أوباما " لاعب الزمالك ومحمود صابر لاعب الجونة ثلاث مباريات وغرامة 5 آلاف جنيه لكل منهما للطرد بسبب ضرب المنافس بدون كرة.

وتعرض أوباما للطرد في مواجهة الزمالك مع الجونة بسبب سوء السلوك، بعد ثواني من تسجيل فريقه لهدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من المواجهة.

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وتعادل الزمالك مع الجونة بهدفين لكل فريق في المباراة المؤجلة من الجولة 33 للدوري المصري الممتاز.

ويغيب أوباما عن فريقه خلال مواجهتي الإسماعيلي والأهلي المؤجلتين في الممتاز.

كما قررت اللجنة إيقاف لاعب الجونة أحمد ياسر ريان مباراة لحصوله على الإنذار الثالث.

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