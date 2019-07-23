وكيل "أفشة" يكشف حقيقة صور التوقيع للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

كشف عبد الرحمن إسماعيل وكيل محمد مجدي أفشة لاعب بيراميدز حقيقة الصور التي انتشرت لموكله مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تشير إلى انضمامه إلى صفوف الأهلي.

وخلال تصريحات خاصة لمصراوي قال وكيل أفشة: "الصورة قديمة وقت أن كان اللاعب ضمن صفوف إنبي، وتم التفاوض مع النادي البترولي للحصول على خدماته لكن لم يتم التوصل لاتفاق بشأن الحصول على خدماته ورحل في النهاية لصفوف بيراميدز".

وأضاف: "الأهلي كان لديه رغبة قوية لضم أفشة وتم عقد جلسة مع اللاعب تم الاتفاق خلالها على تفاصيل عقده مع الأحمر لكن الأمور لم تسير بالشكل المطلوب ورحل في النهاية لصفوف بيراميدز".

وحول ما أُير بشأن مفاوضات الأهلي مع "أفشة" في الوقت الحالي أكد أن القرار بيد إدارة بيراميدز وعند التوصل لاتفاق بين الناديين سيتم إعلان الأمر.