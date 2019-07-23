محمود شبراوي يوضح لمصراوي سبب احتفاله بهدفه أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى الجريتلي:

استنكر محمود شبراوي، لاعب فريق الجونة، الهجوم الذي تعرضه له بسبب تسجيله هدفًا بمرمى الزمالك واحتفاله عقب التسجيل.

شبراوي ـ الذي حل بديلاً أمام الزمالك ـ صنع هدف التعادل للجونة قبل تسجيل هدف التقدم قبل أن يتعادل محمود عبد العزيز للزمالك.

وقال الشبراوي لمصراوي :"سعيد بالطبع لتسجيلي أمام فريق كبير مثل الزمالك، وفي العام أي لاعب يُسجل هدفًا خاصة وإن كان في مباراة صعبة أو فور مشاركته يكون سعيدًا".

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واستنكر لاعب الجونة الحديث عن وجود "غل" في احتفاله، قائلاً:"ظهرت بصورة مميزة في بداية الموسم قبل أن أتعرض للإصابة التي أبعدتني طيلة الموسم والحمدلله أصنع وأسجل خلال أقل من نصف ساعة في مباراة صعبة أمام الزمالك هو أمر يسعدني جدًا الأمر لا علاقة له بالزمالك هي فرحة بداخلي عن تعويض ربي ليا لتعبي بعد العودة وصبري خلال فترة الإصابة".

وأتم شبراوي حديثه بتشديده على احترامه لجميع الأندية، مطالبًا الجماهير بانتظاره في الموسم المقبل.

يُذكر أن شبراوي ـ صاحب الـ 22 عامًا ـ ينشط في مركز المهاجم والجناح ؛ حيث شارك مع الجونة في 11 مباراة مُسجلاً 3 أهداف وصانعًا هدفين خلال 608 دقيقة لعب.

الزمالك كان يطمح الفوز أمام الجونة لمواصلة منافسة الأهلي على لقب الدوري ولكنه سقط في فخ التعادل أمام الجونة بهدفين لكل فريق.