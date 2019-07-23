أحمد ياسر ريان يوجه رسالة لجماهير الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: قدم أحمد ياسر ريان، لاعب نادي الأهلي المُعار إلى صفوف الجونة الإعتذار إلى جمهور الكرة في مصر وجمهور نادي الزمالك بصفة خاصة. وكتب ريان عبر حسابه الرسمي على تويتر: "أعتذر لجمهور الكورة المصرية وجمهور نادى الزمالك واؤكد أن الأمر لا يتعدى كونه حماس ونرفزة ملعب." وكانت مشادة قد حدثت بين ريان وبين لاعبي الزمالك في المباراة التي جمعت الفريقين يوم الأحد الماضي بالدوري الممتاز وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

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