قائمة الأهلي.. ثورة قادمة في التتش برحيل 9 لاعبين.. ومنافسة شرسة على مقعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

اقترب النادي الاهلي من الحصول على خدمات محمد مجدي "أفشة" صانع ألعاب نادي بيراميدز، ليُعد ثاني صفقات الفريق الأحمر بعد المالي أليو ديانج لاعب وسط مولودية الجزائر.

كما دخل النادي الأهلي في مفاوضات جادة لضم محمود متولي مدافع النادي الإسماعيلي، لدعم صفوف الفريق الأحمر.

اتحاد الكرة بعد استقالة أعضائه، ترك الباب مفتوحا أمام كل الخيارات الموسم المقبل، حيث لم يتحدد بعد عدد اللاعبين بقوائم الأندية، بعد رفع العدد الموسم الماضي لـ30 لاعبا مع إمكانية وضع 5 لاعبين في بداية الموسم بقائمة الانتظار، بالإضافة لوجود مسابقة لفريق 97.

ومنذ تولي ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد تسيير الأمور في الجبلاية حتى وضع خارطة للطريق، لم يتم التطرق للحديث عن شكل قوائم الموسم الجديد، فيما قُدم مقترحا بخفض العدد في القائمة لـ25 لاعبا، بالإضافة لـ5 لاعبين مواليد 97، مع إلغاء تلك المسابقة، وكذلك لم يتم حسم قيد لاعبي شمال إفريقيا كلاعبين محليين، حيث قُدّم مقترحا بقيد لاعب واحد من شمال إفريقيا كمحلي.

وفي حالة عدم اعتماد ذلك القرار سيكون على الأهلي التخلي عن أحد لاعبيه المحترفين الخمسة: أزارو، ومعلول، وجيرالدو، وديانج، وأجايي.

وعاد للأهلي بعد نهاية الإعارة حسين السيد من الاتفاق السعودي، وعمار حمدي من الاتحاد السكندري، بالإضافة لمؤمن زكريا الذي عاد من نادي أحد بعد فشل تجربته معهم، لينضموا جميعا لمعسكر الاهلي الذي أقيم في إسبانيا مع الاستعانة بـ4 لاعبين من فريق الشباب وهم الحارسين مصطفى شوبير، ورمضان مصطفى، بالإضافة لعربي بدر، ومحمد عبد المنعم.

ولم يحدد مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي موقفه من اللاعبين المعارين السبعة للجونة بعد نهاية إعارتهم وهم: الحارس عمر رضوان، وأكرم توفيق، ومحمود الجزار، وأحمد ياسر ريان، وأحمد حمدي، وإسلام جابر، وعمر سعداوي.

ويغلق باب القيد الإفريقي آخر يوليو الجاري، وبالتالي يجب قيد اللاعبين محليا قبل آخر يوليو بعد نهاية مباراة الزمالك يوم 28 يوليو الجاري بختام الدوري.

ولم يرحل عن صفوف الأهلي بعد أي لاعب، حيث تضم القائمة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، وشريف إكرامي، وعلي لطفي

الدفاع: أحمد فتحي، ومحمد هاني، وباسم علي - ورامي ربيعه، وياسر إبراهيم، وأحمد علاء، ومحمد نجيب، وسعد سمير، وأيمن أشرف - وعلي معلول، محمود وحيد، وحسين السيد.

Advertisements

الوسط: أليو ديانج، وحمدي فتحي، وكريم نيدفيد، وحسام عاشور، وعمرو السولية، ومحمد محمود، وهشام محمد، وإسلام محارب.

وسط الهجوم: حسين الشحات، وجيرالدو، ومحمد شريف، وأحمد الشيخ، ووليد سليمان، وأحمد حمودي - وصالح جمعة، وعمار حمدي، وناصر ماهر - ورمضان صبحي، ومؤمن زكريا، وجونيور أجايي.

الهجوم: عمرو جمال، ووليد أزارو، وصلاح محسن، ومروان محسن.

وأوضحت مصادر لـ"الخليج 365"، أن الثنائي عمرو جمال، وأحمد حمودي سيدخلان ضمن صفقة محمود متولي مدافع الإسماعيلي، وكذلك خروج محمد شريف، لإعارة لنادي بيراميدز، ضمن صفقة محمد مجدي أفشة.

وتضم القائمة الحالية للأهلي 39 لاعبا، دون النظر في موقف اللاعبين المعارين.

وسيكون الأهلي مضطرًا لتسجيل 5 لاعبين من الفريق مواليد 97، وهم الثلاثي: كريم نيدفيد، ومحمد محمود، ورمضان صبحي، بالإضافة للوافد الجديد أليو ديانج.

فيما سيتنافس بقية اللاعبين على مقعد واحد، وهم: صلاح محسن، وعمار حمدي، وناصر ماهر، وعربي بدر، ومحمد عبد المنعم، والسباعي المعار للجونة وأبرزهم أحمد حمدي، وأكرم توفيق، وأحمد ياسر ريان.

وبالتالي سيتبقى 33 لاعبا فوق السن، على لاسارتي أن يقلص عددهم لـ25 لاعبا، وذلك قبل أن يتمم إجراءات ضم متولي، أو أفشة.

وسيكون مرشحا للخروج من قائمة الأهلي 9 لاعبين على الأقل: محمد نجيب، وأحمد علاء، وباسم علي، وهشام محمد، وإسلام محارب، ومحمد شريف، وأحمد حمودي، وأحمد الشيخ، وعمرو جمال.

وسيضاف لتلك القائمة لاعبين آخرين بعد إتمام صفقتي متولي وأفشة، حيث يبرز مركز الظهير الأيسر الذي من المرجح أن يفكر لاسارتي في استبعاد لاعبين من بينهما في ظل تواجد معلول وأيمن أشرف، حيث ستكون المنافسة بين حسين السيد، ومحمود وحيد، فيما سيشهد المقعد الأخير منافسة قوية.

وسيحدد موقف الحارس المعار للجونة عمر رضوان "مواليد 97"، بناء على مستقبل علي لطفي داخل النادي الأهلي سواء بالبقاء أو الرحيل.