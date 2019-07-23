"ماعندوش فكرة وكهربا كاد أن يفتك به".. الغندور يفتح النار على جروس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

كشف خالد الغندور، قائد الزمالك الأسبق، كواليس رحيل كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق الأبيض عن الفريق منتقداً أداءه الفني وتعامله مع غرفة خلع الملابس.

وقال الغندور عبر برنامج "الزمالك اليوم" إن جروس فقد 23 نقطة وخسر من المصري وبيراميدز وكان يخطىء فى تغيراته ولا يستطيع إدارة المباريات ولو كان مستمراً على رأس الإدارة الفنية لخسر الأبيض الدوري .

وتابع: " دور المدير الفني اختيار التشكيل الأمثل والتدخل الفني بتغيرات تفيد الفريق وجروس كان يفتقد القدرة على التغيير المؤثر بالإضافة إلى فقده السيطرة على اللاعبين".

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وأوضح: " فى مباراة بيراميدز قام جروس بتغيير كهربا فقام الأخير بسبه وحاول الإعتداء عليه لولا اللاعبين الذين تدخلوا لإيقاف كهربا".

وواصل الغندور: " أقسم بالله كل لاعيبة الفريق قالوا على جروس ما عندوش فكرة، بينزل التمرين ويلعب 13 لعيب فقط ".

وأنهى:" خالد جلال لعب بنفس تشكيل جروس وأجرى تغيرات مشابهة فلماذا يتم انتقاد المدير الفني المحلي ووصف السويسري بالفذ؟".