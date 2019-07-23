ليس أبناء الأهلي فقط.. الزمالك يخسر 9 نقاط أمام نجومه السابقين

محمد اسماعيل - القاهرة - ئكتب- إبراهيم علي:

سجل أحمد ياسر ريان المعار من الأهلي للجونة هدفاً قاتلاً وضع الزمالك في مأزق ببطولة الدوري الممتاز بعد تعادله مع الفريق الساحلي 2-2 فى المباراة التي أقيمت مساء الأحد، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ 33 لبطولة الدوري الممتاز.

ويمتلك الزمالك 69 نقطة فى المركز الثالث خلف الأهلي متصدر البطولة والذي بات فى حاجة للفوز على المقاولون الأربعاء القادم لحسم بطولة الدوري الممتاز.

أقرأ ايضاً .. ليس الزمالك فقط.. الأهلي يعاني أيضا أمام أبنائه.. ومحارب"عقدة"

ولم يكن لاعب الأهلي السابق هو الوحيد الذي قلل من فرص الزمالك للفوز بالدوري، حيث ساهم أبناء النادي الأبيض في فقدان 9 نقاط هذا الموسم:

وبدأ الزمالك مسلسل إهدار النقاط عن طريق أبنائه في الجولة السابعة أمام نادي سموحة، عندما سجل حسام حسن الذي لعب في قطاع الناشئين فى النادي الأبيض، هدفاً في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).

وأفسد أحمد سمير لاعب الزمالك السابق، فرحة لاعبي القلعة البيضاء في الدقيقة 87 بعدما سجل هدفه الثاني لطلائع الجيش في شباك محمود جنش حارس الزمالك في المباراة التي انتهت بالتعادل (2-2) في الجولة 23.

وعاد الزمالك ليخسر نقطتين جديدتين في صراعه على لقب الدوري بعدها بجولتين عندما سجل أحمد علي لاعب الأبيض السابق هدف التعادل للمقاولون العرب في الدقيقة 80 في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2).

Advertisements

وخسر الزمالك أول 3 نقاط على يد أبنائه السابقين في الجولة 30 بعدما سجل علي جبر مدافع الأبيض السابق في فوز فريقه بيراميدز بهدف نظيف.

وتلقى الزمالك هدفاً من خالد قمر لاعبه السابق في الجولة الثانية بالدوري، ولكنه لم يتأثر بفقدان نقاط، حيث اكتسح الزمالك نظيره الاتحاد السكندري بخماسية لهدف.

وعلى الجانب الآخر فقد الأهلي 5 نقاط بسبب أبناءه السابقين خلال الموسم الحالي، كانت أول 3 نقاط أمام نادي بيراميدز في مباراة الدور الأول، عندما سجل لاعبان من أبنائه السابقين في شباكه، وهما محمد فاروق وعبدالله السعيد في المباراة التي انتهت بهدفين لهدف.

أما عن النقطتين المتبقيتين، كانت بالتعادل مع الإسماعيلي في الجولة 18 من بطولة الدوري العام، عندما سجل كريم بامبو لاعب المارد الأحمر السابق هدفا في الدقيقة 84 ليقتنص نقطة من الأهلي.

وشهد الموسم الحالي تسجيل لاعبان آخران في شباك ناديهم السابق الأهلي ولكن نجح الأخير في اقتناص الفوز بالمباراة، وهما محمد ناجي "جدو" لاعب الجونة وجون أنطوي، نجم مصر المقاصة.

وكانت الضربة الكبرى من باكاماني ماهلامبي عندما سجل الهدف الخامس في شباك ناديه السابق في ذهاب ربع نهائي المسابقة القارية، لصالح فريقه ماميلودي صنداونز.

وبذلك الهدف دون باكاماني أكبر هزيمة للأهلي في تاريخ مشاركاته بالمسابقات الإفريقية والتي بدأت عام 1976، والأكبر في تاريخ مشاركات الأندية المصرية بالبطولات القارية.

وحطّم باكاماني بهدفه الخامس الخسارة القاسية التي تلقاها الأهلي على ملعبه أمام إينوجو رينجرز برباعية نظيفة، في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية الإفريقية) عام 2003.